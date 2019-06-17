إسماعيل حفني وطارق زين يقودان اختبارات الناشئين بالإسماعيلي

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، المشرف العام على قطاع الكرة تكليف للثنائى إسماعيل حفنى، وطارق زين بالتحضير لاختبارات الناشئين.
ويسعى مجلس إدارة من خلال اختبارات الناشئين اختيار العناصر الشابة، والتى ستمثل مستقبل النادى المشرق خلال المستقبل القريب، وهى السياسة التى تنتهجها
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