إيطاليا تهزم إسبانيا بثلاثية في افتتاح بطولة أوروبا تحت الـ21 عامًا

فاز منتخب إيطاليا للشباب على نظيره إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء، أمس الأحد، ضمن الجولة الأولى من بطولة أوروبا تحت الـ21 عاما المقامة

بإيطاليا.

سجل أهداف المنتخب الإيطالي فيدريكو كييزا، فيدريكو كييزا، لورينزو بيليجريني في الدقائق 36 ،64 ،82، بينما سجل هدف المنتخب الإسباني

داني سيبايوس في الدقيقة 9.

وبهذه النتيجة يحصد المنتخب الإيطالي النقطة الثالث يحتل بها المركز الأول في ترتيب المجموعة، بينما يتجمد رصيد المنتخب الإسباني بدون نقاط يتزيل بها المجموعة، وتضم المجموعة بولندا في المركز الثاني، وبلجيكا في المركز الثالث.

