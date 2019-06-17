فاز منتخب إيطاليا للشباب على نظيره إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء، أمس الأحد، ضمن الجولة الأولى من بطولة أوروبا تحت الـ21 عاما المقامةبإيطاليا.
سجل أهداف المنتخب الإيطالي فيدريكو كييزا، فيدريكو كييزا، لورينزو بيليجريني في الدقائق 36 ،64 ،82، بينما سجل هدف المنتخب الإسباني
وبهذه النتيجة يحصد المنتخب الإيطالي النقطة الثالث يحتل بها المركز الأول في ترتيب المجموعة، بينما يتجمد رصيد المنتخب الإسباني بدون نقاط يتزيل بها المجموعة، وتضم المجموعة بولندا في المركز الثاني، وبلجيكا في المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تهزم إسبانيا بثلاثية في افتتاح بطولة أوروبا تحت الـ21 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.