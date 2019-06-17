رياضة | حارس وفاق سطيف على أعتاب الانتقال إلى الوحدة

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أشارت تقارير صحفية إلى اتفاق إدارة الوحدة المرشحة برئاسة سلطان أزهر، مع الحارس الجزائري مصطفى زغبة لاعب وفاق سطيف الجزائري لتمثيل الفريق بالموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "الرياضية" أن العرض المقدم من الإدارة الوحداوية بلغ 700 ألف دولار لمدة موسم واحد، وساهم وكيل أعمال اللاعب بتقريب وجهات النظر بين الوحدة وزغبة، رغم العروض الكثيرة التي قُدمت للاعب من أندية محلية وناديه الحالي وفاق سطيف.

وكان زغبه قد تلقى عددًا من العروض، خلال الفترة الماضية، أبرزها من نادي الاتحاد بالفترة الشتوية.

وسيحل زغبة بديلاً للحارس المصري محمد عواد الذي انضم إلى صفوف الوحدة، في بداية الموسم الماضي، قادمًا من الإسماعيلي، على سبيل الإعارة، ولم يجدد عقده مع النادي المكاوي بسبب مغالاة ناديه الإسماعيلي.