رياضة | شريف إكرامي يبدأ برنامجه التأهيلي الأسبوع المقبل بعد حراحة الركبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف إكرامي يبدأ برنامجه التأهيلي الأسبوع المقبل بعد حراحة الركبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ شريف إكرامي حارس الأهلي التأهيل في النادي الأسبوع المقبل حيث أكد أنه سيبدأ التأهيل من جراحة عظام زائدة في الركبة التى أجراها مؤخراً بألمانيا مع عودة الفريق لخوض التدريبات اليومية يوم السبت المقبل .

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وابلغ الحارس الدولي الجهاز الفني للفريق بأنه سيعود للقاهرة في غضون أيام قليلة على أن يبدأ بعدها مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج بالنادي من الجراحة التى أجراها مؤخراً في المانيا.