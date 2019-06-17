رياضة | أحمد الشيخ يهدد صفقة الموسم في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد الشيخ يهدد صفقة الموسم في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض أحمد الشيخ، لاعب الأهلى، فكرة الرحيل إلى المصرى البورسعيدى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن صفقة انتقال إسلام عيسى لاعب الفريق البورسعيدى إلى الأهلى.

وأكد اللاعب، على رغبته فى البقاء ضمن صفوف الأهلى في الموسم المقبل، خاصة وأنه لم يحصل على الفرصة بشكل كافٍ، بالرغم من ظهوره بشكل جيد فى جميع الأوقات التى شارك فيها.

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أوضح الشيخ لمسئولي القلعة الحمراء، أنه لا يمانع في الخروج مجدداً للإعارة، ولكن لفريق أخر غير المصرى فى ظل تلقيه العديد من العروض الأخرى أبرزها من ناديه السابق مصر المقاصة.

يذكر أن المصرى رحب ببيع إسلام عيسى للأهلى، لكنه اشترط الحصول على 20 مليون جنيه مع استعارة 3 لاعبين من الفريق الأحمر، وجاء أحمد الشيخ على رأس القائمة بناء على طلب إيهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدي.