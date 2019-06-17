رياضة | النحاس: لا أمانع تدريب الزمالك إذا وافقوا على المدرب الأهلاوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النحاس: لا أمانع تدريب الزمالك إذا وافقوا على المدرب الأهلاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب عدم ممانعته في تدريب الزمالك إذا وافقت إدارة النادي أن يكون مدرب الفريق ممن لعبوا للأهلي.

وأكد عماد النحاس في تصريحات تليفزيونية أنه لا يمانع تدريب الزمالك إذا لم يكن الأخير لديه رفض لذلك لأنه في النهاية مدرب محترف يقبل ويرفض لأسبابه الخاصة سواء العرض من الأهلي أو الزمالك.

وقال عماد النحاس: "لا يوجد أي مشكلة في تدريب الأهلي أو الزمالك بناء على العرض لكن الزمالك حالة خاصة فهل سيوافقون على قيادتهم مدرب أهلاوي".