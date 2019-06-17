اخبار الرياضه

رياضة | 4 أندية تحدد وجهة "نيمار"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 أندية تحدد وجهة "" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان مغادرة النادي الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن هناك العديد من الأندية التي تعد وجهة محتملة أمام نيمار، حال تأكد رحيله عن باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت أن يعد الوجهة المفضلة لنيمار في ظل تمتعه بصداقة كبيرة مع ليونيل قائد البلوجرانا، بجانب لويس سواريز.

Advertisements

وتابعت الصحيفة أن من الوجهات المحتملة لنيمار، في ظل رغبة فلورنتينو بيريز رئيس الملكي في تدعيم فريقه بعناصر مميزة بعد المعاناة التي شهدها الفريق على مدار الموسم المنصرم.

ولفتت إلى أن مانشستر يونايتد يعد أيضًا وجهة محتملة أمام النجم البرازيلي، موضحة أنه مع قرب رحيل بول بوجبا، يمكن أن يكون ذلك هو المفتاح لرحيل نيمار إلى البريميرليج.

ونوهت بأن يوفنتوس الإيطالي، بإمكانه إغراء نيمار، من خلال تواجد البرتغالي في السيدة العجوز.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا