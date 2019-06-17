رياضة | 4 أندية تحدد وجهة "نيمار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 أندية تحدد وجهة "نيمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان مغادرة النادي الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن هناك العديد من الأندية التي تعد وجهة محتملة أمام نيمار، حال تأكد رحيله عن باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت أن برشلونة يعد الوجهة المفضلة لنيمار في ظل تمتعه بصداقة كبيرة مع ليونيل ميسي قائد البلوجرانا، بجانب لويس سواريز.

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وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد من الوجهات المحتملة لنيمار، في ظل رغبة فلورنتينو بيريز رئيس الملكي في تدعيم فريقه بعناصر مميزة بعد المعاناة التي شهدها الفريق على مدار الموسم المنصرم.

ولفتت إلى أن مانشستر يونايتد يعد أيضًا وجهة محتملة أمام النجم البرازيلي، موضحة أنه مع قرب رحيل بول بوجبا، يمكن أن يكون ذلك هو المفتاح لرحيل نيمار إلى البريميرليج.

ونوهت بأن يوفنتوس الإيطالي، بإمكانه إغراء نيمار، من خلال تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في السيدة العجوز.