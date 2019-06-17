رياضة | موعد مباراة غانا وغينيا بيساو في كأس الامم الافريقية والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة غانا وغينيا بيساو في كأس الامم الافريقية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة التأهل بين منتخب غانا وغينيا بيساو في ختام لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة بدور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا 2019 وتنطلق مباراة الكاميرون بنين التي تجمع الفريقين في الثالثة في المجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية في الساعة السادسة مساءً موعد مباراة غانا وغينيا بيساو هو الساعة السادسة يوم الثلاثاء الموافق 2 – 7 – 2019 بتوقيت جمهورية مصر العربية موعد لقاء غانا وغينيا بيساو بتوقيت المملكة العربية السعودية هو الساعة السابعة من يوم الثلاثاء 2 – 7 – 2019 ويمكن متابعة خدمة بث مباشر مباراة غانا وغينيا بيساو على موقع الخليج 365 الرياضي ويسر الموقع تقديم تغطية خاصة لمباراة غينيا بيساو والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 من شهر يوليو المقبل.

موعد مباراة غانا وغينيا بيساو والقنوات الناقلة

ووقع منتخب غانا وغينيا بيساو في المجموعة السادسة مع منتخبي الكاميرون وبنين اللذين يلعبان في نفس التوقيت لحسم التأهل للدور التالي من بطولة أمم إفريقيا لذلك يبحث عن منتخب غانا عن تحقيق فوز عريض على غينيا بيساو من أجل التأهل لدور الـ16 من بطولة إفريقيا في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل موعد مباراة غانا وغينيا بيساو في الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 – 7 – 2019 بث مباشر مباراة غانا وغينيا بيساو عبر القنوات الناقلة لمباراة غانا وغينيا بيساو وتشاهدون بث مباشر مباراة غانا وغينيا بيساو قناة بي إن سبورتس وقناة تايم سبورتس عبر الترددات الخاصة ببطولة أمم إفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة غانا وغينيا بيساو

تنقل مباراة غانا ضد غينيا بيساو عبر قناة بي إن سبورتس وقناة تايم سبورتس من خلال الترددات الخاصة ببطولة أمم إفريقيا وهي مباراة في غاية القوة للفريقين في مشوار أمم إفريقيا ويتولى تدريب منتخب غانا كواسي أبياه أسطورة النجوم السوداء ويعتمد على مجموعة من النجوم المميزين في مواجهة منتخبات إفريقيا والتي أصبحت أكثرة قوة بعد عودة جيان أسامواه من الاعتزال الدولي ويعد جيان أسامواه من أهم نجوم غانا مثل ماكسيم تشوبو موتينج نجم منتخب غانا وهداف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وتضم قائمة غانا أسماء النجوم مثل الحارس فيليكس أنان حارس مرمى أشانتي كوتوكو الغاني وريتشارد أوفوري حارس ماريتزبورج يونايتد الجنوب أفريقي ولورنس آتي زيجي حارس سوشو الفرنسي بالإضافة إلى الجنود القدامى في منتخب غانا مثل جوناثان مانساه مدافع كولومبوس رو الأمريكي وجون بوي مدافع فريق ميتز الفرنسي وعبدالرحمن بابا ظهير أيسر ريمس الفرنسي والذي سبق له اللعب فريق تشيلسي الإنجليزي مع توماس بارتي نجم أتلتيكو مدريد الإسباني في خط الوسط والعائد بعد غياب طويل عن منتخب غانا كوادو أسامواه مدافع إنتر ميلان الإيطالي ومبارك واكاسو مدافع ديبورتيفو ألافيس الإسباني وكريستيان أتسو جناح نيوكاسل الإنجليزي الذي نجح في بقاء فريقه في الدوري الإنجليزي وأندري أيو نجم فناربخشة والتركي وصاحب التجارب الطويلة في الكرة الإنجليزية مع أسامواه جيان مهاجم قيصري سبور التركي وجوردان أيو مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي موعد مباراة غانا وغينيا بيساو في أمم إفريقيا يوم الثلاثاء 2 ليو 2019 بث مباشر مباراة غانا وغينيا بيساو على الخليج 365 الرياضي في موعد مباراة غانا وغينيا بيساو الساعة السادسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

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ويتطلع منتخب غانا للفوز بأمم إفريقيا 2019 على أرض مصر رغم قوة المرشحين والمتنافسين على اللقب هذا الموسم مثل مصر والسنغال والمغرب ولكن منتخب غانا يتسلح بنجومه وبالميزانية الكبيرة التي رصدها الاتحاد الغاني للفوز بأمم إفريقيا على حساب كل هذه المنتخبات.