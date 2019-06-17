رياضة | موعد مباراة الكاميرون وبنين في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الكاميرون وبنين في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة من العيار الثقيل بين منتخب الكاميرون ومنتخب بنين في ختام مباريات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة في بطولة أمم إفريقيا 2019 وتقام مباراة الكاميرون بنين ضمن منافسات المرحلة الثالثة في المجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية موعد مباراة الكاميرون وبنين هو الساعة السادسة يوم الثلاثاء الموافق 2 – 7 – 2019 بتوقيت جمهورية مصر العربية موعد مباراة الكاميرون وبنين بتوقيت المملكة العربية السعودية هو الساعة السابعة من يون الثلاثاء 2 – 7 – 2019 مشاهدة بث مباشر مباراة الكاميرون وبنين على موقع الخليج 365 الرياضي الذي يقدم تغطية خاصة لمباريات أمم إفريقيا

موعد مباراة الكاميرون وبنين والقنوات الناقلة

ويلعب موعد مباراة الكاميرون وبنين في موعد مباراة غانا وغينيا بيساو في المجموعة السادسة التي تضم 4 منتخبات أقواها الكاميرون وغانا ويتطلع كلا المنتخبين للتأهل للدور التالي والفوز بكأس الأمم الإفريقية على الأراضي المصرية والتي تقام في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل موعد مباراة الكاميرون وبنين في الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 – 7 – 2019 بث مباشر مباراة الكاميرون وبنين عبر القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون وبنين وتنقل مباراة الكاميرون وبنين على قناة بي إن سبورتس وقناة تايم سبورتس عبر الترددات الخاصة ببطولة أمم إفريقيا

Advertisements

تردد القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون وبنين وموعد المباراة

ويتولى الهولندي كلارنس سيدورف تدريب منتخب الكاميرون في بطولة أمم إفريقيا تردد القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون وبنين هناك ترددات خاصة لمباراة الكاميرون وبنين عبر قناة بي إن سبورتس ماكس وقناة تايم سبورتس ويعتمد كلارنس سيدورف على كتيبة من أسود الكاميرون مثل أندريه أونانا حارس أياكس أمستردام الهولندي الذي وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه والحارس فابريس أوندوا حارس أوستند البلجيكي وكارلوس كاميني حارس فناربخشة التركي والذي كان الحارس الأساسي لمنتخب الكاميرون بينما يضم خط الدفاع كولينز فاي مدافع ستاندارد لييج البلجيكي ومايكل نجادو مدافع سلافيا براج من جمهورية التشيك وأمبرواز أويونجو بيتولو مدافع مونبلييه الفرنسي ويايا بانانا مدافع بانيونيوس في اليونانن وجيتان بونج مدافع برايتون الإنجليزي وجان أرميل كانا باييك نجم قيصري سبور التركي وتشاكونتي مدافع ماريوبول الأوكراني بينما في خط الوسط أندريه فرانك زامبو أنجويسا من فريق فولهام الإنجليزي الذي هبط إلى الدرجة الأولى وجورج مانديك لاعب وسط مكابي حيفا الإسرائيلي وبيير كوندي مالونج مدافع ماينز الألماني وأرنود دجوم نجم هارتس إف سي الإسكتلندي وليس الغاني وويلفريد كابتوم مدافع ريال بيتيس الإسباني أما خط الهجوم فيضم ستيفان باهوكين من أنجيه الفرنسي وإريك ماكسيم تشوبو موتينج نجم وهداف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وكارل توكو إيكامبي مهاجم فياريال الإسباني وجاك زوا مهاجم أسترا الروماني وكلينتون أنجي لاعب مارسيليا مارسيليا الفرنسي وكريستيان باسوج جناح فريق خنان الصيني وجويل تاجويو لاعب ماريتيمو البرتغالي وأوليفييه بومال مهاجم بانيونوس اليوناني موعد مباراة الكاميرون وبنين يوم الثلاثاء الموافق 2 – 7 – 2019 في الساعة السادسة.

موعد مباراة الكاميرون وبنين والقنوات الناقلة في أمم إفريقيا

أما ميشيل دوسييه مدرب بنين التي تشارك في أمم إفريقيا لأول مرة منذ عام 2010 فاختار مجموعة من اللاعبين ففي حراسة المرمى: ساتورنين آلاجبي (نيور الفرنسي) فابيان فارنول (يني مالاتيا سبور التركي) شريف دين كاكبو (بوفل) وخط الدفاع خالد أدينون (أميان الفرنسي) مويز أديليهو (ليفادياكوس اليوناني) سيدو بارازي (مولان إيزور الفرنسي) رودريج فاسينو (ايه.إس.بي.ايه.سي) إيمانويل إيمورو (كاين الفرنسي) ديفيد كيكي (رد ستار الفرنسي) جونيور سالومون (بلاتو يونايتد النيجيري) أوليفييه فيردون (سوشو الفرنسي) وخط الوسط جوردان أديوتي (أوزير الفرنسي) سيسي دالميدا (يوفيل تاون الإنجليزي) تيدجاني عنان (اتحاد بنقردان التونسي) رودريج كوسي (الإفريقي التونسي) ماما سيبو (طولون الفرنسي) ستيفان سيسينيون (جنشلربيرلي التركي) وخط الهجوم ديفيد جيجلا مهاجم نيور الفرنسي وجودل دوسو (فادوز من ليختنشتاين) ستيف موني (هدرسفيلد تاون الإنجليزي) مايكل بوتي (ادانا دميرسبور التركي) دزيري سيجبي أزانكبو (سنيتسا السلوفاكي) سيبيو سوكو مهاجم هانزا روستوك الألماني