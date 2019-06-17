رياضة | موعد مباراة مالي وأنجولا في أمم إفريقيا والقنوات الناقلة بالتردد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مالي وأنجولا في أمم إفريقيا والقنوات الناقلة بالتردد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة قوية بين مالي وأنجولا في ختام مباريات المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 وتقام مباراة أنجولا ومالي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بأمم إفريقيا 2019 موعد مباراة مالي وأنجولا هو الساعة التاسعة مساء يوم 2 – 7 - 2019 بتوقيت جمهورية مصر العربية وهي مباراة في منتهى الأهمية للفريقين من أجل التأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية عطفًا على ما قدمه المنتخبان في مبارياتهما الأولى بالمجموعة موعد مباراة مالي وأنجولا الساعة العاشرة بتوقيت السعودية في يوم 2 يوليو 2019 وتستمر بطولة أمم إفريقيا حتى يوم 91 يوليو المقبل وهو موعد المباراة النهائية للبطولة في مصر.

موعد مباراة مالي وأنجولا وتردد القنوات الناقلة

وتضم المجموعة الخامسة منتخبات قوية مثل مالي وأنجولا وتونس وموريتانيا ويمثل تونس وموريتانيا العرب في هذه المجموعة موعد مباراة مالي وأنجولا والقنوات الناقلة في يوم 2 – 7 – 2019 قناة التشاد : القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500 وقناة بين سبورت الفرنسية : القمر Astra 19E التردد 11538 – 27500 - V وقناة ديكال بلوس القمر DECALE + Astra 19E التردد 12012 – 29500 – V وقناة يوروسبورت فرنسا القمر استرا 19.2 التردد 12581 – 22000 – V وقناة يوروسبورت 2 القمر هوتبيرد 13 – التردد 11240- 27500 – V وقناة سبورت بلس القمر استرا 19E التردد 12402 – 27500 – V وقناة RTS1 القمر Eutelsat 5°W التردد 12690 – 30000 – V والقمر Eutelsat 7°W التردد 11721 – 30000 وكانت هذه ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مالي وأنجولا بينما تذاع مباراة وأنجولا بشكل حصري على قنوات بي إن سبورتس وقناة تايم سبورت.

Advertisements

ميعاد مباراة مالي وأنجولا والقنوات الناقلة في بطولة إفريقيا

ويعتمد محمد مجاسوبا المدير الفني للمنتخب المالي على مجموعة مميزة من اللاعبين مثل موسى ماريجا نجم بورتو البرتغالي وموسى جينيبو "ستاندارد لييج البلجيكى، وموسى دومبيا "استاد دى ريمس الفرنسى"، وعبدالله ديابى "سبورتنج سى بى البرتغالى" وكاليفا كوليبالى "نانت الفرنسى، أداما نيان "شارلروا بلجيكا"، أداما تراورى "أورليانز الفرنسى، سيكو كويتا "وولفسبيرج النمساوي" وهناك في حراسة المرمى ديجى ديارا "إستاد مالى"، إبراهيم مونكورو "مازيمبى الكونغولى"، أداما كيتا "دجوليبا" خلف خط الدفاع المكون من مدافعين أقوياء هم مولا واجوى "نوتنجهام فورست"، همارى تراورى "رين الفرنسى"، ساكو فلاي "فيتوريا جيماريش البرتغالى"، ماساديو هايدارا "لانس الفرنسى"، يوسف كونى "ليل الفرنسى، مامادو فوفانا "ليل الفرنسى"، بوبكر كيكى كويات "تروا الفرنسى" بينما في خط الوسط النجوم ديادى ساماسكو "أر بى سالزبورج النمساوى"، أمادو هايدارا "لايبزيج الألمانى، تشيك دوكورى "لنس"، لاسانا كوليبالى "جلاسكو رانجرز"، أداما تراورى "سيركل أوف بروج البلجيكى" موعد مباراة مالي وأنجولا يوم 2 – 7 في بطولة كأس الأمم الإفريقية هو الساعة التاسعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية وهو نفس توقيت مباراة تونس وموريتانيا في نفس المجموعة الخامسة بث مباشر مباراة مالي وأنجولا مشاهدة بث مباشر مباراة مالي وأنجولا بتاريخ 2 – 7 – 2019 لايف مباراة مالي وأنجولا في تاريخ 2 – 7 – 2019 يلا شوت مباراة مالي وأنجولا بتاريخ 2 – 7 – 2019 متابعة مباراة مالي وأنجولا يلا شوت بث مباشر في 2 – 7 – 2019

موعد مباراة مالي وأنجولا

ويقود جيرالدو جناح فريق الأهلي المصري قائمة منتخب أنجولا في أمم إفريقيا بعد اللعب أمام موريتانيا وتونس في الجولتين الأولى والثانية من المجموعة الخامسة وتضم قائمة أنجولا توني كاباسا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – لاندو مافنجا (إنتركلوب الأنجولي) مع هيرينلسون دو كارمو (بترو دي لواندا الأنجولي) – مانويل كافومانا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) وفي الهجوم كريستوفاو مابولولو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) - ماتيوس جاليانو (بوافيستا البرتغالي) – ألفريدو روبيرو (أنطاليا سبور التركي) – دجالما كامبوس (ألانيا سبور التركي) – جيرالدو (الأهلي المصري) – ويلسون إدواردو (سبورتنج براجا البرتغالي) – جيريمي بيلا (ألباسيتي الإسباني).