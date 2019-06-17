رياضة | نجم الأهلي معروض على الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي معروض على الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أحد وكلاء اللاعبين بترشيح الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، على فريق بارما الإيطالي من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

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ويسعى بارما لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة بضم ظهير أيسر مميز، ويتابع عددا من السير الذاتية المقدمة إليه، وسيحدد مسئولو الفريق الإيطالي موقفهم من اللاعبين المعروضين خلال الأيام المقبلة لبدء التفاوض مع أبرزهم.

يذكر أن معلول قد تم استبعاده مؤخرًا من القائمة النهائية لمنتخب تونس والتي تستعد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.