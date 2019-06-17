رياضة | نجم ريال مدريد يصدم زيدان ويقترب من مزاملة رونالدو في يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يصدم زيدان ويقترب من مزاملة رونالدو في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نجم فريق ريال مدريد الإسباني، من الرحيل عن قلعة البرنابيو والانتقال لخوض تجرية جديدة في مسيرته الكروية بالانتقال لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

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وفقاً لصحيفة كوريري ديللو سبورت فإن النجم البرازيلي مارسيلو قد ينتقل الى صفوف يوفنتوس هذا الصيف، وذلك على الرغم من تمسك زيدان ببقائه في البرنابيو.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن نادي يوفنتوس يتمسك بضم البرازيلي مارسيلو، حيث أن الفريق الإيطالي أبدى رغبته بضم اللاعب منذ وصول كريستيانو رونالدو الى تورينو .