رياضة | موعد مباراة تونس وموريتانيا في أمم إفريقيا 2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تونس وموريتانيا في أمم إفريقيا 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة لا بديل فيها عن الفوز في ختام مباريات المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بين منتخبين عربيين هما تونس وموريتانيا وتنطلق مباراة تونس وموريتانيا ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بأمم إفريقيا 2019 موعد تونس وموريتانيا هو الساعة التاسعة مساء يوم 2 – 7 - 2019 بتوقيت جمهورية مصر العربية وهي مباراة من أجل التأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية مشاهدة موعد مباراة تونس وموريتانيا الساعة العاشرة بتوقيت السعودية في يوم 2 يوليو 2019 وتستمر بطولة أمم إفريقيا حتى يوم 91 يوليو المقبل وهو موعد المباراة النهائية للبطولة في مصر.

موعد مباراة تونس وموريتانيا وتردد القنوات الناقلة

وتضم المجموعة الخامسة منتخبات مالي وأنجولا وتونس وموريتانيا ويمثل تونس وموريتانيا العرب في هذه المجموعة موعد مباراة تونس وموريتانيا والقنوات الناقلة لها بشكل مجاني في يوم 2 – 7 – 2019 قناة التشاد : القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500 وقناة بين سبورت الفرنسية : القمر Astra 19E التردد 11538 – 27500 - V وقناة ديكال بلوس القمر DECALE + Astra 19E التردد 12012 – 29500 – V وقناة يوروسبورت فرنسا القمر استرا 19.2 التردد 12581 – 22000 – V وقناة يوروسبورت 2 القمر هوتبيرد 13 – التردد 11240- 27500 – V وقناة سبورت بلس القمر استرا 19E التردد 12402 – 27500 – V وقناة RTS1 القمر Eutelsat 5°W التردد 12690 – 30000 – V والقمر Eutelsat 7°W التردد 11721 – 30000 وكانت هذه ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وموريتانيا بينما تذاع مباراة وأنجولا بشكل حصري على قنوات بي إن سبورتس وقناة تايم سبورت بث مباشر مباراة تونس وموريتانيا

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موعد مباراة تونس وموريتانيا والقنوات الناقلة

ويغيب عن تونس علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي بعد استبعاده من قبل آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس بدعوى اعتراضه على عدم اللعب أساسيًا وهو ما حرم المنتخب من لاعب بقدرات وإمكانيات وخبرة علي معلول ويضم منتخب تونس النجوم فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي)، معز بن شريفية (الترجي)، معز حسن (نيس الفرنسي) ونسيم هنيد (الصفاقسي)، ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني)، ديلان برون (لاغنتواز البلجيكي)، محمد دراغر (بادربورن الألماني)، وجدي كشريدة (النجم الساحلي)، أيمن بن محمد (الترجي)، أسامة الحدادي (الاتفاق السعودي)، كريم العواضي (النجم الساحلي)، رامي البدوي (الفيحاء السعودي) وفرجاني ساسي (الزمالك المصري)، إلياس السخيري (مونبلييه الفرنسي)، غيلان الشعلالي (الترجي التونسي)، مارك اللمطي (باير ليفركوزن الألماني)، يوسف المساكني (أويبن البلجيكي)، نعيم السليتي (ديجون الفرنسي) وبسام الصرارفي (نيس الفرنسي)، أنيس البدري وياسين الخنيسي (الترجي التونسي)، ووهبي الخزري (سانت اتيان الفرنسي)، فراس شواط (الصفاقسي) موعد مباراة تونس وموريتانيا يوم 2 – 7 في بطولة كأس الأمم الإفريقية هو الساعة التاسعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية مشاهدة بث مباشر مباراة تونس وموريتانيا بتاريخ 2 – 7 – 2019 كورة لايف كورة ستار مشاهدة بث مباشر تونس وموريتانيا في تاريخ 2 – 7 – 2019 يلا شوت مباراة تونس وموريتانيا بتاريخ 2 – 7 – 2019 متابعة بث مباشر مباراة تونس وموريتانيا يلا شوت بث مباشر في يوم الأربعاء 2 – 7 – 2019 موعد مباراة تونس وموريتانيا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وموريتانيا

وتنقل بعض القنوات المفتوحة مباراة تونس وموريتانيا في أمم إفريقيا والتي تتسلح بقائمة مكونة من حراس المرمى سليماني براهيم (نواذيبو الموريتاني) – ناموري دياو (كاديا الموريتاني) – باباكار ديوب (الشرطة الموريتاني) وخط الدفاع عبدول با (أوكسير با) – باكاري نيداي (الدفاع الحسني الجديدي المغربي) – سالي سار (سيرفيت السويسري) – ديادي ديارا (سيدان الفرنسي) – هارونا سي (جرينوبل الفرنسي) – المصطفى دياوا (نواكشوط كينجز الموريتاني) – علي عبيد (ألكوركون الإسباني) – عبد القادر صيام (أورليان الفرنسي) ونجوم الوسط محمد يالي (تاجنانت الجزائري) – إبراهيما كوليبالي (جرينوبل الفرنسي) ديالو جويديالي (أليجايزسبور التركي) – خاسا كامارا (زانثي اليوناني) – أليساني ديوب (هجر السعودي) – عبدولاي جايي (نواذيبو الموريتاني) – الحسن العيد (بلد الوليد الإسباني) ونجوم الهجوم أداما با (جريسينسبور التركي) – إسماعيل دياكاتي (تطوان التونسي) – مولاي أحمد خليل (قابس التونسي) – سليماني أني (أوريلاك الفرنسي) – حماية تانجي (نواذيبو الموريتاني) موعد مباراة تونس وموريتانيا في أمم إفريقيا 2019 والقنوات الناقلة