رياضة | وودلاند يتوج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للجولف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وودلاند يتوج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للجولف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الأمريكي جاري وودلاند ببطولة أمريكا المفتوحة للجولف، بفارق 3 ضربات الليلة الماضية، بعد أن حافظ على تماسك أعصابه ليتفوق على منافسه بروكس كوبكا.

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وسدد المصنف 25 عالميا 69 ضربة، بواقع ضربتين تحت المعدل في الجولة الأخيرة.

وأنهى وودلاند مشواره محققا 271 ضربة بواقع 13 ضربة تحت المعدل بينما سدد كوبكا، المصنف الأول عالميا والذي كان يسعى لإحراز لقبه الخامس في البطولات الكبرى في آخر تسع مشاركات، 68 ضربة في الجولة الأخيرة ليكتفي بالمركز الخامس.