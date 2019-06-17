صحف ألمانيا تنشغل بتحركات دورتموند

تركزت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الإثنين، حول رغبة نادي بوروسيا دورتموند في استعادة نجمه السابق من بايرن ميونخ هذا الصيف.

وجاءت صحيفة كيكر بعنوان "تصنيف الكرة الألمانية"، حيث أبرزت عبر غلافها، الاستفتاء التي أجرته لاختيار الأفضل في فئات مختلفة خلال الموسم المنصرم.

أما صحيفة Abendzeitung طرحت سؤالًا عبر غلافها حول مصير ماتس هوميلز، بعنوان "لماذا يتركه البايرن ليرحل؟"، وذلك في ظل اقترابه من العودة لصفوف فريقه السابق، بوروسيا دورتموند.

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كما حمل غلاف صحيفة "WAZ"، عنوان "دورتموند يريد عودة هوميلز"، حيث دخل النادي في محادثات جادة مع غريمه، لاستعادة المدافع المخضرم.

بينما خرجت صحيفة Westfalische Rundschau بعنوان "مطلوب موظف صاحب خبرة"، في إشارة إلى حاجة دورتموند لخبرات هوميلز، لتدعيم دفاع الفريق في الموسم المقبل.

ولم يختلف الحال بالنسبة لصحيفة "Rheinische Post"، التي ألقت الضوء على اقتراب ماتس هوميلز من الرحيل عن ملعب أليانز أرينا صوب ناديه السابق.