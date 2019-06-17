سكاي: مانشستر يونايتد يتوقع استمرار بوجبا في الفريق الموسم المقبل

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يتوقع استمرار لاعبه الفرنسي بول بوجبا في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وكان بوجبا أدلى بتصريحات أمس الأحد يؤكد فيها رغبته في البحث عن تحدي جديد خارج أسوار الأولد ترافورد.

وقال بوجبا: "بعد هذا الموسم، أعتقد بالنسبة لي أنه قد يكون الوقت مناسبًا لخوض تحدٍ جديد في مكان آخر، أنا أفكر في هذا".

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ووفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن النادي الإنجليزي لا يتوقع خروج بوجبا من الفريق خلال الصيف القادم.

وأشارت الشبكة إلى أن أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، يرى في بوجبا مفتاح لخططه للموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية عديدة، ربطت النجم الفرنسي بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، لرغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي في تدعيم صفوف فريقه.