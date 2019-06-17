شكرا لقرائتكم الأهلى يجدد مفاوضاته مع حجازي للتعاقد معه فى الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مسئولو النادي الاهلي مفاوضاتهم مع أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول ونادي ويست بروميتش الإنجليزي تمهيداً للتعاقد معه خلل فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لرغبة الإدارة الحمراء بمدافع قوي وصاحب قدرات فنية عالية وهي الصفات التي تتوتافر في حجازي.

وقال مصدر في الاهلي، أن مسئول بارز في القلعة الحمراء غستغل تواجد حجازي برفقة منتخب مصر حالياً إستعداداً لأمم أفريقيا التى ستنطلق يوم الجمعة المقبل بمصر وتحدث معه بشأن الإنتقال للأهلي بعد هبوط ويست بروميتش لدوي القسم الثاني بإنجلترا.

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وأوضح المصدر أن حجازي أكد للمسئول الأهلاوي أن سيرتدق االقميص الأحمر حال فشله في الإنتقال لأحدى الأندية التى تلعب في الدوري الممتاز ، واشار المصدر إلى أن حجاوزي أبلغ النمسئول بأن هناك عدة أندية تنوي التعاقد معه خلال الفترة المقبلة وبعضها مُناسب له ويرغب في اللعب له وسيتضح موقف هذه العروض بعد أمم أفريقيا.

وشدد المصدر على أن حجازي اكد أنه سيلعب للأهلي إذا لم ينتقل لأحدى هذه الأندية خاصة وأنه لا يرغب في اللعب بدروي القسم الثاني بإنجلترا ، ونفي حجازي ما تردد بشأ إمكانية إنتقاله لأحدى الأندية المصرية الأخبر بخلاف الاهلي حال عودته من أوربا مؤكداً ان الأولوية للأهلي إذا ما أنهى تجربته الإحترافية.