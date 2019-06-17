شكرا لقرائتكم الخوف يسيطر على جماهير القلعة البيضاء بسبب فرجاني ساسي.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خوف وترقب يسيطران على مشاعر جماهير القلعة البيضاء بسبب فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك ومنتخب تونس وذلك قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في 21 يونيو الجاري.

فرجاني ساسي خطف قلوب جماهير الزمالك في فترة وجيزة بعد تألقه الكبير مع الفريق الأبيض حيث شارك الدولي التونسي في 21 مباراة مع الفريق الأبيض في الموسم الجاري سجل 7 أهداف و صنع ثلاثة أخرى لزملائه بالفريق، ليثبت أقدامه في التشكيل الأساسي عن جدارة .

ساسي لم يحجز المقعد الأساسي في تشكيل الزمالك وحسب، بل انتزع مكانه أيضاً بين صفوف منتخب نسور قرطاج ليصبح أحد الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها آلان جريس مدرب منتخب تونس .

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ويخشى الزملكاوية من تعرض نجم الفريق لإصابة خلال مباريات البطولة خاصة وأن مجموعة نسور قرطاج تضم منتخبات قوية مثل أنجولا ومالي وموريتانيا، في الوقت الذي يصعب فيه تعويض ساسي في الزمالك لعدم وجود بديل في الوقت الذي لم ينهي الزمالك حتى الآن موسمه بسبب المؤجلات المرتقبة بعد الكان.

وفي حالة مشاركة ساسي مع منتخب بلاده في حدث بقيمة كأس الأمم الأفريقية تتطلع إليها أنظار العالم والباحثين عن المواهب، تخشى جماهير الزمالك أن تنتهي النسخة المرتقبة بعرض احترافي لا يمكن رفضه لفرجاني ساسي وهي خسارة كبيرة لعشاق القلعة البيضاء.