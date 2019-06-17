شكرا لقرائتكم 10 ملايين جنيه تفصل طاهر محمد طاهر عن الانتقال للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرضت إدارة النادى الأهلى على نادى المقاولون العرب مبلغ 25 مليون جنيه ولاعب إعارة لمدة موسم، للظفر بخدمات طاهر محمد طاهر مهاجم ذئاب الجبل خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطلبت إدارة المقاولون العرب الحصول على 35 مليون جنيه للاستغناء عن خدمات طاهر للأهلى، إلا أن الإدارة الحمراء ترى أن المبلغ مُبالغ فيه للغاية، وتصر على دفع 25 مليون جنيه فقط، وهو محور الخلاف حالياً بين الناديين حول الصفقة.

وكان عدلى القيعى مستشار مجلس إدارة الأهلى فى ملف التعاقدات قد عقد جلسة مع طاهر محمد طاهر منذ أيام، وشهدت الاتفاق على كل البنود التعاقدية ين الطرفين، تمهيدًا لضمه فى الموسم الجديد.

Advertisements

ويسعى الأهلى لإنهاء مفاوضاتهم مع المقاولون العرب لضم اللاعب، خاصة أنه على رأس المطلوبين من قبل إدارة الكرة نظرًا للقناعة التامة بإمكانياته الفنية والبدنية.