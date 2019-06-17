شكرا لقرائتكم 10 ملايين جنيه تفصل طاهر محمد طاهر عن الانتقال للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عرضت إدارة النادى الأهلى على نادى المقاولون العرب مبلغ 25 مليون جنيه ولاعب إعارة لمدة موسم، للظفر بخدمات طاهر محمد طاهر مهاجم ذئاب الجبل خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وطلبت إدارة المقاولون العرب الحصول على 35 مليون جنيه للاستغناء عن خدمات طاهر للأهلى، إلا أن الإدارة الحمراء ترى أن المبلغ مُبالغ فيه للغاية، وتصر على دفع 25 مليون جنيه فقط، وهو محور الخلاف حالياً بين الناديين حول الصفقة.
وكان عدلى القيعى مستشار مجلس إدارة الأهلى فى ملف التعاقدات قد عقد جلسة مع طاهر محمد طاهر منذ أيام، وشهدت الاتفاق على كل البنود التعاقدية ين الطرفين، تمهيدًا لضمه فى الموسم الجديد.
ويسعى الأهلى لإنهاء مفاوضاتهم مع المقاولون العرب لضم اللاعب، خاصة أنه على رأس المطلوبين من قبل إدارة الكرة نظرًا للقناعة التامة بإمكانياته الفنية والبدنية.
كانت هذه تفاصيل خبر 10 ملايين جنيه تفصل طاهر محمد طاهر عن الانتقال للأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.