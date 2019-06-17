"المرة دي حاجة تانية".. آل الشيخ يتحدث عن تجربته الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن قيام محمد جمال العاصي، بالتجهيز للفريق الأوروبي الجديد.

وكان آل الشيخ، قد سبق وأعلن عن عزمه لخوض تجربة جديدة في مكان أخر، وتمنى التوفيق لنادي بيراميدز في المستقبل.

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وكتب آل الشيخ، من خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك" "العاصي يقوم بتجهيز فرقة أوروبا، العاصي مكتوب له كل صيف موال، لكن تلك المرة أمر أخر".

ونشر آل الشيخ، تعليق العاصي، الذي شغل منصب المدير التنفيذي لنادي بيراميدز "في المرة الماضية قمنا بتكوين الفريق في 23 يوما، نتمنى تلك المرة أن نحصل على مدة أطول".

وعلق آل الشيخ "ساخرا" على الفيديو الذي نشره "تلك المرة في 15 يوم".