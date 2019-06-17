كافاني يكشف سر الفوز الكبير على الإكوادور

اعترف مهاجم منتخب أوروغواي، إدينسون كافاني، بأن النقص العددي في صفوف منافسه الإكوادوري جعل الفوز عليه أكثر سهولة.

قال كافاني الذي سجل الهدف الثاني لفريقه في المباراة: “طرد مدافع المنتخب الإكوادوري، خوسيه كوينتيروس، في منتصف الشوط الأول جعل الفوز أكثر سهولة بالنسبة لمنتخب أوروغواي”.

وأضاف: “الفرص التي سنحت لنا في الشوط الأول ساعدتنا على تحقيق هذا الفوز الكبير”.

وتابع:”كنا نعلم مدى قوة المنافس، وكان اهتمامنا بدء المباراة بأفضل تركيز ممكن، وأن نبذل كل ما بوسعنا في البداية وهو ما حققناه”.

وأشار كافاني إلى أن الفريق على استعداد الآن للكفاح بقوة وبذل مزيد من الجهد في كل المباريات التي سيخوضها في البطولة، من أجل إحراز اللقب القاري.