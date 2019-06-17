هذا ما قاله سواريز بعد الانتصار المثير على الإكوادور

أكد مهاجم منتخب أوروغواي، لويس سواريز، بأن الفوز الكبير 4-0 على نظيره الإكوادوري، لا يعكس مدى صعوبة وقوة المباراة والمنافس.أكد مهاجم منتخب أوروغواي، لويس سواريز، بأن الفوز الكبير 4-0 على نظيره الإكوادوري، لا يعكس مدى صعوبة وقوة المباراة والمنافس.قال سواريز الذي سجل الهدف الثالث للفريق: “المباراة كانت أقوى مما يمكن أن توضحه هذه النتيجة”.وأشار سواريز إلى أن الفريق عليه نسيان نتيجة المباراة سريعاً، للتركيز في المباراة التالية له بالبطولة، حيث يلتقي الفريق نظيره الياباني الخميس المقبل، وعليه الفوز في تلك المباراة أيضاً، لضمان التأهل للدور الثاني قبل مواجهة منتخب تشيلي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة.

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