رياضة | خطوة وحيدة تفصل الزمالك عن ضم جوهرة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة وحيدة تفصل الزمالك عن ضم جوهرة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو نادى الزمالك، من التعاقد مع إمام عاشور، مهاجم فريق غزل المحلة، المعار لصفوف حرس الحدود، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويضع مسئولو القلعة البيضاء عاشور على رأس المطلوبين لتدعيم مركز رأس الحربة، بعد ظهوره بشكل جيد مع الحدود فى بطولة الدورى خلال الموسم الحالى.

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وكثف مسئولو الزمالك اتصالاتهم مع إدارة غزل المحلة لحسم الصفقة، فى ظل موافقة حرس الحدود على قطع إعارة اللاعب للانتقال للزمالك، بعد أن حصل الفريق العسكرى على وعد بتوفير صفقة بديلة من الزمالك.

ويتبقى الاتفاق على التفاصيل المادية للإعلان بشكل رسمي عن الصفقة.

يذكر أن إمام عاشور قد تمكن من تسجيل 4 أهداف مع حرس الحدود فى مسابقة الدورى بالموسم الحالى، خلال مشاركته فى 31 مباراة.