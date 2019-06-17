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رياضة | نجما برشلونة على رادار مانشستر يونايتد لخلافة بوجبا

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حدد مسئولو نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، بديل الفرنسى بول بوجبا، خلال الصيف الحالى، والذي فضل خوض تجرية جديدة فى مسيرته الكروية.

 

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ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن مانشستر يونايتد وضع ثنائى برشلونة فيليب كوتينيو وإيفان راكيتيتش ضمن قائمة المرشحين لخلافة النجم الفرنسى بول بوجبا، فى الموسم المقبل.

 

ويستعد بوجبا للانضمام إلى نادى الإسبانى، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، فى ظل إصرار مواطنه زين الدين زيدان مدرب الملكى على ضمه.

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