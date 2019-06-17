رياضة | محمد صلاح يوقع على أي شيء في مصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يوقع على أي شيء في مصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفردت شبكة "سكاي نيوز" مساحة واسعة للضجة المثارة حول محمد صلاح أينما حل في بلاده فنجم ليفربول المتوج قبل أيام بلقب دوري أبطال أوروبا يتمتع بشعبية استثنائية في مصر قبل بطولة أمم إفريقيا 2019.

وشارك محمد صلاح في آخر اختبار قبل كأس أمم إفريقيا 2019 بانتصار ودي لمنتخب مصر على منتخب غينيا بنتيجة 3-1 في أول مشاركة لنجم ليفربول بعد نهاية الموسم.

وإذا كان الاحتفاء بصلاح أمرا مألوفا بعد المباريات، إذ يحتشد حوله كثيرون بهدف التقاط الصور التذكارية أو الحصول على توقيعه أو حتى قميصه، إلا أن المشهد الطريف جاء هذه المرة خلال المباراة وبمواجهة الكاميرا التلفزيونية مباشرة.

وطلب أحد المصورين من صلاح توقيعه، فلم يكن أمام نجم ليفربول سوى تحقيق تلك الأمنية بالتوقيع على أول شئ أمامه وهو كاميرا المصور في صورة التقطتها قناة "أون سبورت" التلفزيونية وبدت غريبة على المشاهدين.