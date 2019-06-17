رياضة | برشلونة يضحي بـ5 نجوم دفعة واحدة من أجل صفقتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يضحي بـ5 نجوم دفعة واحدة من أجل صفقتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض مسئولو فريق برشلونة التراجع عن ضم الثنائي الفرنسي جريزمان، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق.

وأكد الإعلامي الإسباني الشهير خافي ميجيل أن تعاقد برشلونة مع نيمار وجريزمان هذا الصيف ، سيجبره على التضحية بخمسة لاعبين دفعة واحدة هذا الصيف.

Advertisements

ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية ، فأن مسئولو نادي باريس سان جيرمان قرروا السماح لنيمار بالرحيل في الصيف المقبل بسبب تكرار إصاباته.

وتابعت الصحيفة الفرنسية أن مسئولو باريس سان جيرمان في انتظار عرض مناسب للموافقة على رحيل نيمار.

وأكد ميجيل عبر حسابه على "تويتر": نيمار وجريزمان سيكلفان برشلونة قرابة 300 مليون يورو، لذا فأن البارسا سيضحي بكل من فيليب كوتينيو وعثمان ديمبيلي وصامويل أومتيتي و إيفان راكيتيتش ومالكوم.