رياضة | هدف مروان العالمي وشارة صلاح الأبرز في لقاء مصر وغينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف مروان العالمي وشارة صلاح الأبرز في لقاء مصر وغينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب مصر، بقيادة مدربه المكسيكي خافيير أجيري الفوز بالأمس على نظيره الغيني (3 – 1)، في البروفة النهائية للفراعنة قبل انطلاق نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تنطلق الجمعة المقبلة بمواجهة مصر وزيمبابوي في افتتاح البطولة.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز أرقام مواجهة مصر وغيينا الودية:

- حقق منتخب مصر انتصاره الرابع على غينيا مقابل خسارتين و3 تعادلات.

- رفع مروان محسن عدد أهدافه مع منتخب مصر إلى 7 في 31 مباراة منذ 2011.

- سجل أحمد علي هدفه الخامس مع منتخب مصر في لقاءه الدولي التاسع.

- أحرز عمر جابر أول هدف له مع المنتخب الأول في اللقاء الدولي رقم 23.

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- بثلاثية اليوم رفع منتخب مصر عدد أهدافه في شباك غينيا إلى 32 هدفا مقابل 29 هدفا في مرماه.

- صلاح يحمل شارة قيادة المنتخب لأول مرة وينجح في قلب موازين اللقاء بصناعته الهدفين الثاني والثالث.

- لقاء غينيا حمل الرقم 409 في تاريخ مباريات مصر الودية التي بدأت عام 1920.

- حقق منتخب مصر 184 فوزأ وتعادل في 113 وخسر 112 مرة.

- سجل منتخب مصر 657 هدفاً في المباريات الودية واستقبلت شباكه 477 هدفاً.

- خاض منتخب مصر أول لقاء ودي أمام بلجيكا 1920 وتفوق (4 – 2) خارج أرضه.