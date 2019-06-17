رياضة | مين يشتري؟.. باريس سان جيرمان يعرض نجمه للبيع

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ذكرت تقارير صحفية أن نادي باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي يسعى للتخلص من ظهيره البلجيكي الدولي توماس ​مونييه​، الا انه يواجه ازمة بسبب رغبة اللاعب في البقاء داخل الفريق.

ويحظي اللاعب البلجيكي باهتمام كل من أرسنال ومانشستر يونايتد وإيفرتون، الا ان تصريحات صاحب الـ 27 عام يؤكد على رغبته في البقاء داخل البارك دي برانس.

وأوضح موقع فوتبول ايطاليا، الى أن مونييه كان جاداً في حديثه بشأن رغبته في الاستمرار ضمن صفوف بطل ​الدوري الفرنسي​ الموسم القادم، الا ان المشكلة تكمن ان ادارة النادي أبلغت اللاعب ووكيله بالبحث عن فريق آخر.