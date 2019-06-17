رياضة | خطوة مفاجئة.. برشلونة يعلق كبرى صفقاته الشتوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة مفاجئة.. برشلونة يعلق كبرى صفقاته الشتوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد بأن مسئولي برشلونة قرروا تعليق صفقة انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان لمدة 15 يوم في الصيف الحالي.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن قرار انتقال جريزمان إلى برشلونة معلق لمدة 15 يومًا حتى ينخفض الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد من 200 إلى 120 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يتسم حتى الآن بالهدوء ولم يقرر سواء تنفيذ الاتفاق الشفهي مع جريزمان وتفعيل الشرط الجزائي في عقده أم التراجع عن إبرام الصفقة.

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وأشارت سبورت إلى أن مسئولي برشلونة يخشون من حالة الانقسام حول التعاقد مع جريزمان سواء على المستوى الإداري أو في غرف تغيير الملابس.

وعلى صعيد آخر، كان ميجيل أنخيل جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد قد صرح بأن جريزمان اتفق مع برشلونة للإنضمام له هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن هدف أتلتيكو مدريد من وراء هذه التصريحات هو تسريع إتمام الصفقة والحصول على الـ 120 مليون يورو لاستغلال الأموال لضم البرتغالي جواو فيليكس نجم بنفيكا.

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن أتلتيكو مدريد تلقى تهديدات من خورخي مينديز وكيل أعمال فيليكس بضمه إلى نادٍ آخر إذا تأجل حسم الأتلتيكو للصفقة.