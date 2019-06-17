رئيس سان جيرمان إلى نيمار ومبابي: الأبواب مفتوحة.. مع السلامة

جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:

كسر رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، صمته للرد على شائعات رحيل لاعبين اثنين من أبرز نجوم الفريق هذا الصيف وهما كيليان مبابي ونيمار جونيور، إذ ربطت وسائل الإعلام العالمية مغادرتهما في ظل رغبة برشلونة وريال مدريد بالحصول على توقيعيهما.

وفاجأ ناصر الخليفي الجميع وفتح أبواب الرحيل أمام مبابي ونيمار لمغادرة ملعب حديقة الأمراء هذا الصيف، بعدما قال في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، بحسب أوليه عربية، اليوم الأحد: “سيتعين على اللاعبين تحمل مسؤولياتهما، أكثر من ذي قبل، يجب أن يكون الأمر مختلفًا تمامًا”.

وأضاف: “سيتعين عليهما القيام بالمزيد، العمل أكثر، ليس المهم إرضاء نفسيهما، وإذا لم يوافقا لن نقف أمام رغبتيهما، من يريد المغادرة فالأبواب مفتوحة، مع السلامة، لا أريد أن يكون لدي لاعب بسلوك النجوم والمشاهير بعد الآن”.