شكرا لقرائتكم خبر عن «سكاي نيوز»: محمد صلاح يوقع على أي شيء في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتبر موقع «سكاي نيوز عربية» أن النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، استسلم للأمر الواقع وترك نفسه لسيل المعجبين من مواطنيه، بعد توقيعه على شاشة نقل مباراة مصر وغينيا الودية.

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ذكر الموقع أن «الاحتفاء بصلاح بات أمرا مألوفا بعد المباريات، إذ يحتشد حوله كثيرون بهدف التقاط الصور التذكارية أو الحصول على توقيعه أو حتى قميصه، إلا أن المشهد الطريف جاء هذه المرة خلال المباراة وبمواجهة الكاميرا».

تابع: «أحد المصورين طلب من صلاح توقيعه، فلم يكن أمامه سوى تحقيق تلك الأمنية بالتوقيع على أول شئ أمامه، وهو الكاميرا ذاتها، في صورة التقطتها قناة (أون سبورت)، وبدت محاكاة كروية، مصرية، لما يحدث أحيانًا في عالم التنس».

أشار الموقع إلى اعتماد المصريين على صلاح ورفاقه من أجل تألق يعيد للفراعنة اللقب الغائب منذ 2010، إذ «تحسن الأداء الهجومي كثيرا لمصر بعد دخوله الذي أزعج الدفاع الغيني، وصنع هدفين فاز بهما منتخب الفراعنة في الدقائق الأخيرة».