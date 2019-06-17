منتخب كوت ديفوار يغادر أبوظبي للمشاركة في أمم أفريقيا

قرر المدير الفنى لمنتخب كوت ديفوار إبراهيم ديارا، إنهاء معسكر فريقه بأبوظبي الخميس المقبل، والسفر للقاهرة في نفس اليوم استعدادًا لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو (حزيران) الجاري وحتى 19 يوليو (تموز) المقبل.

ويخوض المنتخب الإيفوارى مباراته الودية الأخيرة أمام منتخب زامبيا الأربعاء المقبل قبل السفر لمصر.

ولعب منتخب كوت ديفوار، الذي توج بلقب أمم أفريقيا عامي 1992 و2015، مباراة ودية أول أمس الجمعة أمام المنتخب الأوغندى وخسرها 0-1.

يذكر أن منتخب كوت ديفوار يلعب ضمن منافسات المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات في أمم أفريقيا، والتي تضم كلاً من منتخبات جنوب أفريقيا والمغرب وناميبيا.

ويلعب منتخب كوت ديفوار أولى لقاءاته بالبطولة أمام منتخب جنوب أفريقيا يوم 23 يونيو (حزيران) الحالي.