شكرا لقرائتكم الزمالك يواصل تدريباته اليوم استعدادا لخوض المباريات المتبقية له فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، استعدادا لخوض المباريات المتبقية للأبيض فى الدورى الممتاز، بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين عقب المباراة الماضية أمام حرس الحدود بالدورى.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمحدد لهم أيام 23 و26 و30 من شهر يوليو المقبل، حيث يحتاج الأبيض للفوز بهم للتتويج بلقب الدورى بعدما احتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة فيما احتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين.

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وكان الزمالك قد حصل على راحة سلبية طوال الفترة الماضية نظرا لتوقف بطولة الدورى التى سيتم استئنافها بعد نهاية أمم إفريقيا التى تستضفيها مصر بداية من الجمعة القادمة إلى 19 من شهر يوليو المقبل.