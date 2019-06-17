شكرا لقرائتكم الزمالك يوافق على رحيل عماد السيد بشرط .. تعرف عليه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترط مسئولو الزمالك الانتهاء من ضم حارس جديد للموافقة على رحيل عماد السيد، حارس مرمى الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد العروض التى تلقاها السيد من عدد من أندية الدورى الممتاز خلال الفترة الأخيرة، والتى فضل الحارس عدم مناقشتها؛ انتظارا لحسم مستقبله مع القلعة البيضاء، خاصة أنه يضع البقاء فى الزمالك دائمًا فى أولى اختياراته ولكنه لم يغلق الباب أمام الأندية التى ترغب فى الحصول على خدماته؛ خاصة بعدما دخل مسئولو القلعة البيضاء فى مفاوضات لضم حارس جديد للموسم المقبل.

ويشترط مسئولو الزمالك الانتهاء من ضم حارس جديد للموافقة على رحيل عماد السيد، حيث يُعد الثنائى محمد عواد حارس الإسماعيلى، ومحمد أبو جبل حارس سموحة، أبرز المرشحين لتدعيم حراسة المرمى فى القلعة البيضاء، حيث يبحث مسئولى النادى الأبيض عن ضم أحداهما لتدعيم حراسة المرمى فى الموسم الجديد، بجانب تواجد محمود جنش، الذى تألق هذا الموسم فى حراسة المرمى بشكل أساسى وساهم فى فوز الأبيض بلقب الكونفدرالية الإفريقية، حيث شارك فى 47 مباراة مع الأبيض بواقع 27 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر المصرى السعودى، ما أدى إلى تواجده مع المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل