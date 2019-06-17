رياضة | أغلى الصفقات في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أغلى الصفقات في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد صفقة انتقال البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد هي الأبرز حتى الآن في الميركاتو الصيفي 2019، وذلك لأنه بالتأكيد سيكون إضافة كبيرة للملكي في الموسم الجديد كما أنه سيعوض بعض الشيء رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل ليوفنتوس.

وتمكن نادي ريال مدريد من ضم 5 صفقات حتى الآن وهي؛ (الصربي لوكا يوفيتش - إيدين هازارد - إيدير ميليتاو - رودريجو - فيرلاند ميندي)، ودفع النادي الملكي حتى الآن مبلغ 303 مليون يورو.

فيما لم يتعاقد برشلونة حتى الآن سوى مع صفقتين وهما؛ فرينكي دي يونج والهولندي الشاب لودوفيت ريس ويقترب من حسم صفقة الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أغلى الصفقات في الميركاتو الصيفي حتى الآن:

1- إيدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد بمقابل 100 مليون يورو.

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2- لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونيخ مقابل 80 مليون يورو.

3- فرينكي دي يونج من أياكس إلى برشلونة بمقابل 75 مليون يورو (15 مليون متغييرات).

4- لوكا يوفيتش من فرانكفورت إلى ريال مدريد بمبلغ 60 مليون يورو.

5- إيدير ميليتاو من بورتو إلى ريال مدريد بمبلغ 50 مليون يورو.

6- فيرلاند ميندي من ليون إلى ريال مدريد مبلغ 50 مليون يورو.

7- رودريجو من سانتوس إلى ريال مدريد بمبلغ 45 مليون يورو.