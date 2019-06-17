رياضة | حلمي طولان: خالد قمر أفضل من أحمد حسن كوكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلمي طولان: خالد قمر أفضل من أحمد حسن كوكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حلمي طولان المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري أن خالد قمر مهاجم الاتحاد أفضل من أحمد حسن كوكا، مشيرا إلى أن مهاجم سيد البلد كان يستحق الانضمام لصفوف الفراعنة على حساب كوكا.

وقال طولان خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " كوكا حصل على فرص عديدة مع المنتخب وفشل في استغلالها وكان من الأولى انضمام خالد قمر مع الثنائي مروان محسن وأحمد علي بمركز رأس الحربة".

ونجح المنتخب المصري في الفوز باللقاءين الوديين الذي خاضهما أمام كل من تنزانيا وغينيا، حيث فاز الفريق في اللقاء الأول بهدف دون رد أحرزه اللاعب أحمد المحمدي، وفي اللقاء الثاني بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرزهما كل من مروان محسن وأحمد علي، وعمر جابر.