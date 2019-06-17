رياضة | صيف 2019 .. موسم "هجرة النجوم" من مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صيف 2019 .. موسم "هجرة النجوم" من مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد عدد من نجوم مانشستر يونايتد، للرحيل عن قلعة "أولد ترافورد" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظاهرة قد تؤثر بشكل سلبي على أداء الشياطين الحمراء في الموسم المقبل، إذا لم تحدث تدعيمات جديدة وقوية في الفترة القادمة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز المرشحين للرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة:-

لوكاكو:

البداية مع المهاجم البلجيكي "روميلو لوكاكو" والذي ألمح إلى انتقاله لفريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما وصف أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد لـ"النيراتزوري"، بالمدرب الأفضل في العالم، وذكرت تقارير صحفية أن هناك مفاوضات قوية من جانب الفريق الإيطالي لحسم الصفقة ولكن المطالب المالية الضخمة لمانشستر تعرقل إتمام الصفقة حتي الآن.

بوجبا:

الفرنسي "بول بوجبا" أيضًا فجر مفاجأة مدوية بعدما أعلن عن رغبته في الرحيل عن قلعة أولد ترافورد، وخوض تحد جديد في المرحلة القادمة، حيث قال في تصريحات صحفية: " هذا الوقت المناسب لبدء تحدي جديد في مسيرتي"، ويهتم نادي ريال مدريد بالحصول على خدمات اللاعب الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي.

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دي خيا:

أما الحارس الاسباني ديفيد دي خيا حارس مرمي مانشستر يونايتد لا يزال يرفض تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل بسبب عدم موافقة إدارة النادي على زيادة راتبه لـ 350 ألف استرليني، مما يمهد الطريق لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وأن نادي باريس سان جيرمان مستعد لتلبية كافة الطلبات المالية للحارس لضمه في الميركاتو الصيفي، بعد رحيله حارسه الإيطالي بوفون.

سانشيز:

رابع النجوم الذي يستعدون لمغادرة قلعة "أولد ترافورد" هو التشيلي "أليكسيس سانشيز" والذي عاني بشكل كبير خلال موسم ونصف يعتبره الأسوأ في مسيرته الكروية مع اليونايتد حيث تراجع مستواه بشكل ملحوظ وابتعد عن المشاركة في مباريات الفريق الإنجليزي سواء مع مورينيو أو سولسكاير، وذلك دفعه للتفكير في الرحيل عن الفريق ولكنه يتمني التألق مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا لزيادة أسهمه في سوق الانتقالات الصيفية.

راشفورد

المهاجم الشاب ماركوس راشفورد من النجوم المرشحين للرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذا لم تنجح إدارة اليونايتد في تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في صيف 2020، حيث يرفض اللاعب الإنجليزي تجديد تعاقده مع الشياطين الحمراء إلا بعد زيادة راتبه لـ 300 ألف استرليني اسبوعيًا مما يضع إدارة النادي في مأزق، خاصة وأن عدم التجديد له قد يدفعه للرحيل، لاسيما وأن ناديي برشلونة وريال مدريد مهتمان بالحصول على خدماته.