رياضة | طولان: ودية المنتخب مع غينيا كانت شبه رسمية وجنش الأحق بحراسة عرين الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طولان: ودية المنتخب مع غينيا كانت شبه رسمية وجنش الأحق بحراسة عرين الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حلمي طولان المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري أن ودية المنتخب مع غينيا كانت شبه رسمية، وحقق الفراعنة مكاسب كبيرة منها قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا.

وقال طولان خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع عبر شاشة الأولى: " جنش الأحق بحراسة عرين المنتخب في بطولة أمم أفريقيا بعد أن قدم موسما كبيرا مع الزمالك ويستحق أن يكون الحارس الأساسي للفراعنة".

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وأضاف: " أعتقد أن أجيري سيعتمد على عناصر الخبرة بمباريات كأس أمم أفريقيا المقبلة، كنت أتمن تواجد عبد الله جمعة بمركز الظهير الأيسر ولكنه فضل أيمن أشرف وأحمد أيمن منصور نظرا لإجادة الثنائي اللعب في أكثر من مركز".

ونجح المنتخب المصري في الفوز باللقاءين الوديين الذي خاضهما أمام كل من تنزانيا وغينيا، حيث فاز الفريق في اللقاء الأول بهدف دون رد أحرزه اللاعب أحمد المحمدي، وفي اللقاء الثاني بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرزهما كل من مروان محسن وأحمد علي، و عمر جابر.