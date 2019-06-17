شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غينيا: ودية مصر خير إعداد للمونديال الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر المدير الفني للمنتخب الغيني، البلجيكي بول بوت، عن رضاه عن أداء فريقه أمام المنتخب المصري الأول لكرة القدم عقب المباراة، التي جمعت بين الفريقين على ملعب استاد برج العرب وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

قال «بوت» في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: «تجربة مفيدة بكل المقاييس، وهي خير ختام لاستعدادات غينيا لمنافسات الكأس الإفريقية، اعتقد أن لاعبي فريقي استفادوا من اللقاء بشكل كبير».

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أضاف تعليقا على تراجع أداء فريقه في شوط المباراة الثاني: «لست من هواة خلق المبررات بعد الخسارة، ولكننا تأخرنا في المجيئ للإسكندرية ولم نحصل على القسط الكافي من الراحة، أدينا الشوط الأول بشكل مميز بينما انخفض معدل تركيز اللاعبين في شوط المباراة الثاني».

ويرى المدير الفني للمنتخب الغيني أن التغييرات التي أجراها الجهاز الفني للفراعنة لعبت دورا كبيرا في تلك النتيجة التي انتهت عليها المباراة ورجحت كفتهم.

وتوقع أن يكون منتخب مصر منافسا شرسا على لقب البطولة، مؤكدا أن هدفه الصعود للدور الثاني حيث يرى أن مجموعته ليست سهلة، وقال: «كرة القدم لا تعرف المستحيل بدليل أنه سبق لي الوصول مع منتخب بوركينا فاسو، والذي كان مغمورا، للدور النهائي في بطولة سابقة».