شكرا لقرائتكم خبر عن الصنيع لـ الخليج 365 : قررت الابتعاد عن الرياضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

أكد نائب رئيس نادي الاتحاد السابق حمد الصنيع لـ«الخليج 365» ابتعاده الكامل عن العمل في المجال الرياضي في الوقت الحالي، نافياً تلقيه عروضا من الإدارة الاتحادية الجديدة برئاسة أنمار الحائلي للعمل في أي منصب إداري بالنادي. جاء ذلك بعد تأكيدات مصادر خاصة لـ«الخليج 365» تلقي الصنيع طلبا من أنمار الحائلي لضمه ضمن التشكيل الإداري الجديد رئيسا تنفيذيا، إلا أن هذه المطالب قوبلت بالرفض، نتيجة تفضيل الصنيع الراحة في الوقت الحالي، بعد توليه مهمة الإشراف الكلي على فريق القدم في الموسم الفائت إلى جانب رئيس النادي لؤي ناظر المنتهية فترة تكليفه.

وفي السياق ذاته، تعقد مساء غد (الثلاثاء) الجمعية العمومية لمرشحي رئاسة النادي وأعضاء مجلس الإدارة الجديد كإدارة منتخبة لمدة 4 سنوات، ومن المنتظر أن تتم تزكية أنمار الحائلي رئيسا للنادي وأعضاء مجلس ادارته، إذ سيسلم الرئيس السابق المهندس لؤي ناظر ملفا متكاملا يوضح لإدارة الحائلي جميع احتياجات النادي في جميع الألعاب، وفي مقدمتها كرة القدم مدعماً بتوصية فنية من المدرب التشيلي لويس سييرا الذي دون خلال الفترة السابقة حاجة الفريق للتدعيم الفني بلاعبين محليين وأجانب، في عدد من المراكز.