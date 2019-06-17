21 عضواً ينتخبون أزهر رئيساً للفرسان

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) حددت اللجنة العامة لانتخابات الأندية

حددت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية يوم السبت القادم موعداً لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الوحدة للتصويت على تزكية رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة الجديد برئاسة سلطان أزهر لقيادة دفة الأمور الإدارية لفرسان مكة لمدة أربع سنوات قادمة كإدارة منتخبة، كما أعلنت لجنة الانتخابات مساء أمس عن القائمة الأولية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت لاختيار الرئيس وعددهم 21 عضواً موزعين ما بين عضوية ذهبية وعضوية عادية.

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