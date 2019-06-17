شكرا لقرائتكم خبر عن النصر على خطى السويلم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)

في تطور جديد حول ملف كرسي رئاسة النصر نجح صناع القرار النصراوي في إقناع نائب الرئيس السابق عبدالعزيز الجليل لتقديم ملفه الانتخابي للترشح لتولي رئاسة النصر في الفترة القادمة على أن يتم دعمه ماليا ومعنويا من قبل النصراويين وهو ما وافق عليه الجليل أخيرا. وجاء اختيار الجليل لإكمال المشروع النصراوي والعمل المؤسساتي الذي بدأته إدارة سعود آل سويلم في الموسم المنصرم ورغبة من النصراويين في عدم إحداث تغيير كبير في المنظومة الإدارية النصراوية، فمن المتوقع أن يتولى أحمد البريكي المدير التنفيذي السابق منصب نائب الرئيس على أن يكون تركي الشويعر هو المدير التنفيذي بديلا عن البريكي إضافة إلى دخول بعض الأسماء الجديدة في عضوية مجلس الإدارة الجديد. وأشارت مصادر "الخليج 365" إلى أن هناك تغييرات بسيطة ستكون في البيت النصراوي، إذ من المتوقع أن يكون النجم الدولي السابق سعد الحارثي مديرا للكرة بدلا عن محسن الحارثي بعد أن أبدى موافقته المبدئية على ذلك في وقت سابق وستحسم الأمور بشكل رسمي بعد إعلان مجلس الإدارة الجديد.

من جهة أخرى، تواصلت التحركات النصراوية للحصول على توقيع عدد من اللاعبين المحليين، إذ أكدت المصادر إعادة فتح خط المفاوضات مع لاعب التعاون عبدالفتاح آدم ولاعب القادسية هارون كمارا للحصول على توقيع أحدهما لتدعيم خط المقدمة النصراوي، كما سيتم إنهاء ملف اللاعبين الأجانب الذين يرغب مدرب الفريق البرتغالي فيتوريا التعاقد معهم، ومن المتوقع أن يكون التغيير في نطاق ضيق بلاعب واحد أو لاعبين كحد أقصى، بعد أن تم الاتفاق على تسريح الحارس الأسترالي براند جونز على أن يكون بديله لاعب في مركز آخر.

من جهة أخرى، نفى مصدر نصراوي موثوق صحة الأنباء التي أشارت إلى إمكانية رحيل المهاجم المغربي الدولي عبدالرزاق حمدالله إلى ناد أوروبي، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح وأهدافه معروفة، مشيرا إلى أن هداف الدوري السعودي مستمر مع الفريق الأصفر في الموسم القادم.