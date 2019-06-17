شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يجهز صلاح لـ «أفريقيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة) طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري من المعد البدني تجهيز اللاعب محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، وفضل المدرب أجيري خضوع صلاح لبرنامج خفيف من أجل تجنب الإجهاد البدني، تمهيدا لاعتماد مشاركته مع المنتخب المصري في أولى مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام زيمبابوي، يوم الجمعة القادمة عند الساعة 11:00 مساء.

طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري من المعد البدني تجهيز اللاعب محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، وفضل المدرب أجيري خضوع صلاح لبرنامج خفيف من أجل تجنب الإجهاد البدني، تمهيدا لاعتماد مشاركته مع المنتخب المصري في أولى مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام زيمبابوي، يوم الجمعة القادمة عند الساعة 11:00 مساء.

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