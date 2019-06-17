شريف إكرامي يخضع للتأهيل بعد حراحة في الركبة...

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جدة - عمرو شويل يبدأ شريف إكرامي حارس الأهلي التأهيل في النادي الأسبوع المقبل حيث أكد أنه سيبدأ التأهيل من جراحة عظام زائدة في الركبة التى أجراها مؤخراً بألمانيا مع عودة الفريق لخوض التدريبات اليومية يوم السبت المقبل .
وابلغ الحارس الدولي الجهاز الفني للفريق بأنه سيعود للقاهرة في غضون أيام قليلة على أن يبدأ بعدها مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج بالنادي من الجراحة التى أجراها مؤخراً في المانيا.
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