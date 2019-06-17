شكرا لقرائتكم أبو جبل يغادر معسكر المنتخب اليوم بعد استبعاده نهائيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغادر اليوم الإثنين محمد أبو جبل حارس سموحه معسكر المنتخب الأول بعد إستبعاده من قائمة المنتخب بناء على اختيارات اجيري خاصة أن اللوائح تنص على ضم كل منتخب لـ23 لاعب .

كان أجيري قد استبعد الثنائى محمد أبو جبل و أحمد فتوح ثنائى سموحه ولكن الأول فضل الاستمرار مع المنتخب بناء على طلبه.

أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة نهائية تضم 23 لاعباً هم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20