شكرا لقرائتكم أبو جبل يغادر معسكر المنتخب اليوم بعد استبعاده نهائيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يغادر اليوم الإثنين محمد أبو جبل حارس سموحه معسكر المنتخب الأول بعد إستبعاده من قائمة المنتخب بناء على اختيارات اجيري خاصة أن اللوائح تنص على ضم كل منتخب لـ23 لاعب .
كان أجيري قد استبعد الثنائى محمد أبو جبل و أحمد فتوح ثنائى سموحه ولكن الأول فضل الاستمرار مع المنتخب بناء على طلبه.
أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة نهائية تضم 23 لاعباً هم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20
كانت هذه تفاصيل خبر أبو جبل يغادر معسكر المنتخب اليوم بعد استبعاده نهائيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.