شكرا لقرائتكم منح منتخب مصر راحة 6 ساعات بعد المران الصباحي للقاءات الأسرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم منح اللاعبين راحة سلبية بعد المران الصباحي للفراعنة لمدة 6 ساعات لزيارة أسرهم ثم التجمع ليلاً بفندق ميريديان المطار على أن يخوض الفريق تدريباته صباح غداً الثلاثاء على فترتين صباحا ومساءاً باستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراة زيمبابوي المقرر لها الجمعه المقبل حتى 19 يوليو فى الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة امم أفريقيا 2019.

ويتواجد المنتخب المصري فى المجموعة الأولى التى تضم كلاً من زيمبابوي والكونغو و أوغندا حيث يبدأ الفراعنة مبارياتهم في البطولة يوم الجمعة بمواجهة زيمبابوي ثم الكونغو يوم 26 و اوغندا يوم 30 يونيو.

تضم قائمة منتخب مصر 23 لاعباً وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبد الله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبد الرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20".