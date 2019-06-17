كأس أمم أفريقيا.. أساطير عرب كتبوا التاريخ

شهدت بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم على مدار تاريخها، بروز العديد من النجوم العرب، الذين نجحوا في كتابة أسمائهم بحروف من ذهب في تاريخ البطولة القارية.

وهنا أبرز النجوم العرب على مر العرس الأفريقي، الذي سينطلق بنسخته الجديدة في مصر يوم 21 يونيو المقبل:

محمود الجوهري

في النسخة الثانية من بطولة كاس أمم أفريقيا، والتي استضافتها مصر عام 1959، كان الأسطورة المصري الراحل محمود الجوهري أو "الجنرال"، كما أطلقت عليه الجماهير المصرية على موعد مع كتابة التاريخ، بتسجيله "ثلاثية" في مباراة الافتتاح، ثم يقود المنتخب المصري للتويج بلقب هذه النسخة للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه بالنسخة الأولى والتي أقيمت

في السودان.

وعاد الجوهري ليقود منتخب مصر للقب البطولة عام 1998 ببوركينا فاسو، بعد غياب 12 عاما.

جمال مناد

برز نجم اللاعب الجزائري السابق جمال مناد في نسخة 1990 التي توج بها منتخب بلاده، إذ قدم مستويات رائعة حينها، بالرغم من وجود زميله رابح ماجر الذي كان لاعبا ذو قدرات بدنية وفنية على أعلى مستوى.

أحمد فرس

يعد أحمد فرس من أهم اللاعبين في تاريخ المغرب، وقد حقق نجاحات مع الأسود الأطلسية في السبعينيات، من أبرز إنجازاته أنه شارك مع منتخب المغرب في الظهور الأول بـ 1970، والتتويج بـكأس الأمم

Advertisements

الإفريقية سنة 1976.

ويعد فرس الهداف التاريخي للمغرب بأمم أفريقيا برصيد 6 أهداف في جميع البطةلات التي شارك فيها.

لخضر بلومي

شارك بلومي مع منتخب الجزائر في كأس الأمم الأفريقية في 1980، ووصل النهائي أمام المنتخب النيجيري، وفاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

حاتم الطرابلسي

أصبح الطرابلسي من الأعمدة الرئيسية للمنتخب التونسي بنهاية التسعينات وبداية الألفية، لذا لم يكن غريبا أن يتألق الطرابلسي في 2004، عندما حققت تونس لقبها الأفريقي الوحيد.

وساهم الظهير الأيمن في صناعة "جدار" دفاعي صلب لنسور قرطاج، والذي كان سببا رئيسيا في تحقيق البطولة عام 2004.

عصام الحضري

4 بطولات أفريقية "للسد العالي" هو رقم غير مسبوق لأي لاعب أفريقي، ليضم الحضري هذا الإنجاز لسجله الحافل بالإنجازات.

وحمل الحضري لقب البطولة أعوام 1998 و2006 و2008 و2010، وأصبح "أيقونة" في حراسة المرمى في مصر والعالم العربي.