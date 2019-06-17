رياضة | بعد هدف كاردوزو.. تعرف على أكبر الهدافين في تاريخ كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد هدف كاردوزو.. تعرف على أكبر الهدافين في تاريخ كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق مهاجم منتخب باراجواي الأول لكرة القدم، رقمًا قياسيًا بهدفه أمام منتخب قطر، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "ماراكانا"، ضمن الجولة الأولى من بطولة كوبا أمريكا، باعتباره ثالث أكبر اللاعبين إحرازًا للأهداف في تاريخ البطولة.

ويقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أكبر 3 هدافين في تاريخ كوبا أمريكا:

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1 - المكسيكي رفائيل ماركيز : جاء في المركز الثاني بهدفه أمام أوروجواي في كوبا أمريكا 2016، بعدما أحرز الهدف الثاني في عمر 37 عامًا و 123 يومًا، في المباراة التي أنتهت لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

2 - البيروفي كلاوديو بيزارو : يحتل المركز الأول في قائمة أكبر الهدافين في تاريخ البطولة بعمر 36 عامًا و256 يومًا، بهدفه الذي أحرزه أمام فنزويلا في المباراة التي أنتهت بفوز بيرو بهدف نظيف نجح من خلاله في قيادة فريقه للدور الثاني بعد تعثره في الجولة الأولى بالخسارة أمام البرازيل، وتعادله السلبي أمام كولومبيا في الجولة الأخيرة، لتنهي بيرو البطولة في المركز الثالث عام 2015.

3 - الباراجوياني أوسكار كاردوزو: جاء في المركز الثالث بهدفه في البطولة الحالية أمام المنتخب القطري، عن عمر 36 عامًا و27 يومًا.