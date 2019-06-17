رياضة | مجزرة كبرى في ريال مدريد.. 12 لاعبا خارج الفريق الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجزرة كبرى في ريال مدريد.. 12 لاعبا خارج الفريق الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد ريال مدريد الإسبانى خلال الإنتقالات الصيفية الحالية مع 6 لاعبين وهم إيدين هازارد من نادى تشيلسي الإنجليزي ومهاجم إينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش وأيضاً الظهير الأيسر لفريق ليون الفرنسي فيرلاند ميندى ومدافع بورتو البرتغالى ميليتاو واللاعب الشاب اليابانى تاكيفوسا كوبو بالإضافة للاعب رودريجو، لتدعيم الفريق خلال الموسم القادم بعد الأداء السئ الذى ظهر عليه الفريق خلال الموسم السابق والخروج خالى الوفاض دون بطولات.

ويحاول ريال مدريد وإدارته برئاسة فلورنتينو بيريز عمل موازنه جيدة حتى لا يقع تحت طائلة اللعب المالى النظيف، بعدما وصلت تعاقداته لحوالى 300 مليون يورو، ويحتاج لبيع عدد من اللاعبين من أجل تحقيق أرباح تصل ل 250 مليون يورو.

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وأشارت صحيفة " آس" الإسبانية، أن أبرز اللاعبين الذى يسعى ريال مدريد لبيعهم خلال الصيف الحالى والإستفادة المالية من بيعهم هم :" الويلزى جاريث بيل والكرواتى ماتيو كوفاستش والكولومبي خاميس رودريجيز.

وأشارت الصحيفة أن بيل من الممكن أن تصل له عروض قوية من الدورى الإنجليزى تصل ل 80 مليون يورو، بينما رودريجز فمن الممكن أن يرحل مقابل 45 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أيضاً عن إمكانية رحيل الإسبانى إيسكو وماركو أسينسيو فى حال وصول عرض جيد لهما.