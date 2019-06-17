رياضة | تركي آل الشيخ عن تكوين ناديه الجديد:"في 15 يوم" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ عن تكوين ناديه الجديد:"في 15 يوم" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مفاجأة جديدة عن النادي الجديد الذي ينوي شراؤه.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحدث فيه جمال العاصي قائلا :"المرة اللي فاتت عملنا فريق في 23 اليوم المرة دي مفاجأة".

وعلق تركي ال الشيخ على الفيديو قائلا :"المرة دي في 15 يوم".

كان تركي آل الشيخ قد أعلن عن بيع حصته في نادي بيراميدز.