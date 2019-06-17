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رياضة | تركي آل الشيخ عن تكوين ناديه الجديد:"في 15 يوم" (فيديو)

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فجر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ، مفاجأة جديدة عن النادي الجديد الذي ينوي شراؤه.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحدث فيه جمال العاصي قائلا :"المرة اللي فاتت عملنا فريق في 23 اليوم المرة دي مفاجأة".

وعلق تركي ال الشيخ على الفيديو قائلا :"المرة دي في 15 يوم".

كان تركي آل الشيخ قد أعلن عن بيع حصته في نادي بيراميدز.

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